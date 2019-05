Das Unternehmen schützt aktuell über 16 Millionen Internet-Objekte und verfügt weltweit über mehr als 175 Rechenzentren

Cloudflare, das führende Unternehmen für Internet-Performance und -Sicherheit, gab heute die Ergebnisse des ersten Quartals 2019 bekannt. Cloudflare schützt mittlerweile über 16 Millionen Domänen, Webseiten, APIs, mobile Anwendungen und sonstige Internet-Vernetzungen. Vor einem Jahr belief sich diese Zahl noch auf acht Millionen.

"Das erste Quartal ist für jedes Unternehmen wichtig und wir haben die Möglichkeit genutzt, unseren Vorstand zu vergrößern, unseren globalen Fußabdruck auszuweiten und neue Niederlassungen an zentralen Standorten rund um die Welt zu eröffnen", so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Cloudflare hat sein Netzwerk weiter ausgebaut, um unsere Dienstleistungen für Kunden allerorts bereitzustellen. Gleichzeitig haben wir die Skalierung unseres Unternehmens fortgesetzt."

Vorstandsmitglieder

Das Unternehmen ernannte im Februar zwei neue Vorstandsmitglieder: Stan Meresman, der zuvor als CFO bei Silicon Graphics tätig war und Maria Eitel, die Gründerin und Co-Vorsitzende der Nike Foundation. Eitel und Meresman ergänzen den bestehenden Cloudflare-Vorstand, zu dem derzeit NEA-Geschäftsführer Scott Sandell, Pelion Venture Managing Partner Carl Ledbetter, Cloudflare-Mitgründer und CEO Matthew Prince sowie Cloudflare-Mitgründer und COO Michelle Zatlyn gehören.

Netzwerkausbau

Das Netzwerk von Cloudflare hat im Verlauf des letzten Jahres enormes Wachstum erfahren. Im ersten Quartal fügte Cloudflare zehn neue Städte hinzu und vergrößerte sein Netzwerk somit auf 175 Rechenzentren in weltweit über 75 Ländern. Darüber hinaus baute Cloudflare seine Netzwerkkapazität auf 30 Tbps aus.

Branchenauszeichnung

Cloudflare wurde in IDC MarketScape: Weltweite Anbieterbewertung für DDoS Prevention Solutions 2019 als "Marktführer" bezeichnet. IDC MarketScape würdigte Cloudflare für seine Stärken, darunter den schnellen Onboarding-Prozess, die einzigartige Architektur, flexible Preisoptionen sowie den ungebremsten und ständig verfügbaren DDoS-Schutz.

Angestellte

Cloudflare beschäftigte am Ende des ersten Quartals 960 Mitarbeiter, im Vergleich zu 625 vor nur einem Jahr und eröffnete zusätzlich zum Büro in Sydney, Australien eine Niederlassung in Peking, China. Cloudflare verfügt nun über weltweit elf Standorte und vergrößert seine Technik-, Verkaufs-, Marketing- und Supportteams weiterhin auf internationaler Ebene.

