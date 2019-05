Aufregung in der Bitcoin-Fan-Gemeinde. Gerüchten zufolge könnte die Kryptowährung bald an der Nasdaq gehandelt werden.Die US-Technologiebörse Nasdaq testet womöglich bereits heimlich den Bitcoin-Handel auf ihrer Plattform. Auslöser entsprechender Marktgerüchte war ein Tweet von Cryptopolist, einem quantitativen Analysten bei StrongMarket.com, wonach er bei der Brokerfirma TD Ameritrade eine seltsame Entdeckung gemacht habe. So sei er auf ein Finanzprodukt namens CXERX gestoßen, welches ...

