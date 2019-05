=== *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV in Mannheim), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz, 12:00 Analystencall), Mannheim *** 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Ergebnis 1Q, München *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q, Zürich 07:05 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q (11:30 Telefonkonferenz), Baden-Baden 07:15 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q, Bad Neustadt/Saale 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Herzogenaurach 07:30 DE/Xing SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q, Würzburg 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q, Bagsvaerd *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q, Wien 10:00 DE/RWE AG, ordentliche HV, gg 17:00 gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre, Essen *** 10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q, Ingolstadt 10:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede anlässlich d des Amtswechsels des Präsidenten der Hauptverwaltung in Hessen, Frankfurt *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 50,5 zuvor: 48,9 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +190.000 gg Vm zuvor: +196.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% zuvor: +0,14% *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 55,3 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 56,1 Punkte 16:15 SE/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei einem NABE-Symposium, Stockholm 17:30 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida und von New-York-Fed-Präsident Williams (19:45) sowie von Fed-Gouverneurin Bowman (21:00) - alle stimmberechtigt im FOMC - an der Stanford University *** - DE/Pkw-Neuzulassungen April - Märkte/Börsenfeiertag Japan, China - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (Moody's), Griechenland (DBRS), Serbien (Fitch), Türkei (Fitch), Ungarn (Moody's) ===

