Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Post mit "Underperform" und einem Kursziel von 27,72 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Analyst Neil Glynn verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass sich die Aktie des Logistikkonzerns angesichts eines 30-prozentigen Kursanstiegs seit Jahresbeginn deutlich besser als die Papiere der meisten Wettbewerber entwickelt habe. Gleichzeitig erscheine die Barmittelentwicklung schwach./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 03:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005552004

AXC0047 2019-05-03/07:22