...sind ein neuer Rekord in New York und der neue Titel heisst Beyond Meat. Leonardo Di Caprio und Bill Gates sind dabei. Beyound Meat steht für fleichschloses Essen oder Ersatzfleisch. 1,5 Mrd. $ war die Emmission am Ende wert und der Marktwert der Firma ist gleich 3,8 Mrd. $ für einen Umsatz, der auf etwa 150 bis 200 Mio. $ im Jahr geschätzt wird. Das muss man erst mal können. Aber: Auch andere Dinge als nur Netzwerke oder Elektronik finden in New York Resonanz. Die Aktie bleibt auf der Watchlist, denn von 25 auf 65 $ war etwas zu viel - aber eine Korrektur auf vielleicht 50 $ oder 45 $ ist denkbar. Dann sehen wir weiter.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info