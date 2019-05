Medienmitteilung

RWD Schlatter gewinnt Grossauftrag am Flughafen Zürich

Arbon, 3. Mai 2019 - Bei den Ausschreibungen zum Bau von THE CIRCLE am Flughafen Zürich (CH) hat das Tochterunternehmen der Arbonia, die RWD Schlatter, den Zuschlag für einen Grossauftrag erhalten. Der Generalunternehmer HRS Real Estate AG hat den Schweizerischen Türenhersteller RWD Schlatter beauftragt, Türen im Wert von rund CHF 8'000'000 zu liefern. Bis zur Fertigstellung des Projekts im Jahr 2020 wird die RWD Schlatter über 3'200 Türen geliefert haben.

Zusätzlich hat auch ein weiteres Tochterunternehmen der Arbonia, die Prolux Solutions, einen Auftrag im Rahmen des Baus von THE CIRCLE erhalten. Die Prolux Solutions ist beauftragt worden rund 140 Heizkörper und Konvektoren zu liefern.

Das Bauprojekt THE CIRCLE umfasst auf 180'000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, unter anderem ein medizinisches Zentrum des Universitätsspitals Zürich, zwei Hotels sowie ein Kongresszentrum für bis zu 2'500 Besucher. Eigentümer des Projekts, dessen Fertigstellung für 2020 geplant ist, sind die Flughafen Zürich AG und die Swiss Life AG.

Die Arbonia ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (CH) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei, Italien, Belgien und den Niederlanden. Insgesamt sind in der Arbonia Gruppe rund 8'200 Mitarbeitende beschäftigt.

Die Divisionen der Arbonia sind in folgenden Bereichen tätig: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Sanitär, Fenster sowie Aussen- und Innentüren.