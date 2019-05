FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AXE XFRA US0147521092 ALEXANDER'S INC. DL 1 4.017 EUR

VTFN XFRA SE0011205202 VITROLIFE AB SK 0,2 0.080 EUR

SOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.049 EUR