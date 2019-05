FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.214 EUR

TIH1 XFRA ID1000111800 PT TIMAH TBK RP 50 0.002 EUR

Q9S XFRA HK2778034606 CHAMPION REAL EST. UTS 0.016 EUR

AOP XFRA HK0101000591 HANG LUNG P. 0.066 EUR

HLU XFRA HK0010000088 HANG LUNG GR 0.069 EUR

D2L XFRA FR0010309096 CEGEREAL INH. EO 12 2.300 EUR

LET XFRA FR0000065484 LECTRA S.A. INH. EO 1 0.400 EUR

HVB XFRA DE0008250002 UESTRA HANN.VERK. INH ON 0.051 EUR

L3XA XFRA BRELETACNPB7 CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B 0.323 EUR

L3X XFRA BRELETACNOR6 CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS 0.188 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR

LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 0.420 EUR

0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. 0.330 EUR

BGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.268 EUR

WT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.176 EUR

SFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.187 EUR

I3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.223 EUR

2EV XFRA PR30040P1032 EVERTEC INC. 0.045 EUR

CM4 XFRA US12654A1016 CNX MIDSTREAM PART. UTS 0.333 EUR

2TS XFRA US88677Q1094 TILE SHOP HLDGS DL-,0001 0.045 EUR

0N5 XFRA US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERS 0.547 EUR

O3T XFRA US6740012017 OAKTREE CAPITAL GRP CL.A 0.937 EUR

03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.491 EUR

49M XFRA US8226341019 SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.370 EUR

WJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 3.942 EUR

60L XFRA US52471Y1064 LEGACYTEXAS FINL GRP 0.223 EUR

VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1 2.190 EUR

M4M XFRA SE0001174970 MILLICOM INTL CELL. SDRS 1.181 EUR

PVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.062 EUR

BSND XFRA US23636T1007 DANONE S.A. ADR 1/5/O.N. 0.252 EUR

COE XFRA SE0007158829 COOR SVC MGMT HLDG SK 4 0.375 EUR

RBG XFRA SE0000112252 ROTTNEROS AB FR. SK 1 0.066 EUR

WAEC XFRA SE0007074844 WALLENSTAM B FRI.0,333333 0.089 EUR

NI8 XFRA SE0000949331 NOBIA AB SK 0,333 0.375 EUR

ICQ XFRA SE0001200015 INVISIO COMMUNIC. AB SK 1 0.066 EUR