FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

8S1 XFRA GB00B0DG3H29 SIRIUS MINERALS PLC LS-25

CSX1 XFRA US2254011081 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1

AXI XFRA FR0000051732 ATOS SE NOM. EO 1

M3Z XFRA CH0025343259 COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1

SLW XFRA CH0014852781 SWISS LIFE HLDG SF 5,10

CSX XFRA CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04

FTO XFRA CH0009320091 FEINTOOL INTL HOLDG NAM

IJY XFRA BE0003746600 INTERVEST OFFICES+WAREHO.

021 XFRA CH0239229302 SFS GROUP AG NA. SF-,10

C5W XFRA AU0000006934 NEW WORLD COBALT

XFRA CA6538971087 NICKEL ONE RESOURCES INC.

2FZ XFRA SE0008348072 ALELION ENERG SYST AB

2F0 XFRA SE0010048884 FAGERHULT AB SK-,57

RFQ XFRA CA83425Q1054 SOLIUM CAPITAL INC.