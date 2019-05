Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Donaueschingen (pta005/03.05.2019/07:15) - Die auf klinische Software spezialisierte NEXUS AG konnte im ersten Quartal 2019 den Umsatz um rund 11 % und das Konzernergebnis vor Ertragsteuern und Zinsen um zirka 18 % steigern. Der nachhaltige Wachstumspfad der NEXUS-Gruppe konnte damit weiter fortgesetzt werden.



Im ersten Quartal 2019 stieg der Umsatz um 10,7 % von TEUR 32.044 (3M-2018) auf TEUR 35.465.



Das Konzernergebnis vor Ertragsteuern und Zinsen (EBIT) verbesserte sich um 17,9 % auf TEUR 3.882 (3M-2018: TEUR 3.293). Beim EBITA konnte ein Wert von TEUR 4.772 erreicht werden. Er lag damit um 18,7 % über dem Vorjahreswert (3M-2018: TEUR 4.021). Das EBITDA lag im ersten Quartal 2019 bei TEUR 7.548 (bereinigt IFRS 16 Effekt: TEUR 6.755) und somit um 30,3 % (bereinigt IFRS 16 Effekt: 16,6 %) über dem Vorjahr (3M-2018: TEUR 5.792). Der Konzernüberschuss beträgt für das erste Quartal 2019 TEUR 2.855 nach TEUR 2.511 (3M-2018).



Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit erreichte TEUR 26.233 nach TEUR 17.285 (3M-2018) im Vorjahr. Die NEXUS AG verfügte zum 31.03.2019 über Barmittel inkl. kurzfristiger Finanzanlagen in Höhe von TEUR 51.444 (31.03.2018: TEUR 38.559).



Das Ergebnis pro Aktie betrug unverwässert EUR 0,18 (Vj: EUR 0,17) (verwässert: EUR 0,18; Vj: EUR 0,17).



Die NEXUS AG verfügt über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 110.714 (31.12.2018: TEUR 108.325). Damit zeigt die NEXUS AG eine nachhaltig gesunde Bilanz und verfügt über ausreichend Kapital zur weiteren Finanzierung der europäischen Wachstumsstrategie.



Der ausführliche Quartalsbericht ist auf unserer Homepage zu finden unter: https://de-de.nexus-ag.de/unternehmen/investor-relations - Finanzberichte



