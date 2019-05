IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT erhält offizielle Bewilligung eines Patents für sein SMART ECU

dynaCERT erhält offizielle Bewilligung eines Patents für sein SMART ECU

TORONTO, ON--(2. Mai 2019) - dynaCERT Inc. (TSX VENTURE: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass dem Unternehmen vom United States Patent Office (USPO/Patentamt der Vereinigten Staaten) eine offizielle Bewilligung (Notice of Allowance) seines Antrags auf ein neues Patent erteilt wurde.

Das Unternehmen erhielt die Mitteilung, dass das USPO dynaCERT die offizielle Bewilligung des Patentantrags Nr. 15/298.783 für sein MANAGEMENT AND METHOD FOR REGULATING THE ON-DEMAND ELECTROLYTIC PRODUCTION OF HYDROGEN AND OXYGEN GAS FOR INJECTION INTO A COMBUSTION ENGINE erteilt hat.

Die Ausführungsformen beziehen sich auf ein Managementsystem und -verfahren, das Emissionen reduzieren und gleichzeitig die Leistung eines Verbrennungsmotors verbessern kann, indem es das Reaktorleistungsniveau bestimmt oder die Gasmenge berechnet, die vom On-Demand-Elektrolytreaktor erzeugt wird; das Motorleistungsniveau überwacht und bestimmt, ob sich das Motorleistungsniveau ändert, also verringert oder erhöht, bzw. gleichbleibt, um das zukünftige Motorbedarfsniveau vorherzusagen; das Reaktorleistungsniveau anpasst, um die Motorleistung im Vorfeld des vorhergesagten Motorbedarfsniveaus zu verbessern, um den Blindverlust im Zusammenhang mit kontinuierlich laufenden Reaktoren - also Reaktoren, die nicht in der Lage sind, ihr Leistungsniveau oder die Menge des produzierten Gases entsprechend dem Echtzeit-Motorleistungsniveau anzupassen - zu minimieren; und dadurch die Motorleistung verbessert und die Emissionen reduziert.

Senior Technical Advisor David Bridge sagte: Mein Team und ich haben unermüdlich daran gearbeitet, das SMART ECU als einen ersten Schritt zu entwickeln, um die Produkte auf Grundlage der HydraGEN-Technologie steuern zu können. Dieses Patent festigt die Stellung von dynaCERT als ein kanadischer Innovator auf dem Gebiet der Ermittlung der CO2-Emissionen und Lösungen für Emissionsgutschriften.

Jim Payne, CEO von dynaCERT, meinte: Ich möchte David Bridge und seinem Team zu diesem ersten Meilenstein in unserer globalen Emissionsgutschriftstrategie (Global Carbon Credit Strategy) und der Stärkung unseres gesamten Portfolios an geistigem Eigentum gratulieren. Dank Davids Team und unseren geschätzten Beratungspartnern sind wir nun auf bestem Wege, ein zertifizierter und erstklassiger Erzeuger von Emissionsgutschriften für Dieselmotoren zu werden, eine Errungenschaft, die bisher noch keinem anderen Unternehmen gelungen ist.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert, vertreibt und installiert eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer zum Patent angemeldeten Technologie nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff durch Elektrolyse. Diese sollen über die Luftzufuhr die Verbrennung optimieren und zu einem geringeren CO2-Ausstoss bzw. einem höheren Brennstoffwirkungsgrad beitragen. Unsere Technologie ist mit allen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Webseite:www.dynaCERT.com

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere beinhalten die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung, sind aber nicht beschränkt auf die mögliche Expansion in neue Märkte, Branchen und Segmente, wie z.B. die dieselbetriebene Nutzung von dynaCERT-Produkten und den Verkauf. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Börse TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit der Meldung.

Für das Board:

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue Toronto, Ontario M6N 2J1

(416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

(416) 766-9691 x 1

ir@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46643

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46643&tr=1

