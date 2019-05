Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Geschäftstrends der französischen Bank im ersten Quartal seinen ermutigend, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bislang habe sie noch nicht in ihre Schätzungen eingearbeitet, dass die BNP ihre Ziele für 2020 erreichen wird. Doch die Bank sei auf einem guten Weg, was Spielraum für weiter steigende Ergebnisschätzungen biete./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 15:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 15:53 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0141 2019-05-02/23:15

ISIN: FR0000131104