Die Aktionäre des Chemiekonzerns BASF (ISIN: DE000BASF111) stimmen auf der heutigen Hauptversammlung in Mannheim über eine Dividende in Höhe von 3,20 Euro für das Jahr 2018 ab. Im Vorjahr wurden 3,10 Euro ausgeschüttet (2017: 3,00 Euro). Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 72,55 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 4,41 Prozent. Damit wird die Dividende das neunte Jahr in Folge ...

