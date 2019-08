GESCO-Hauptversammlung erhöht Dividende um 50 % und ändert Geschäftsjahr DGAP-News: Gesco AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende GESCO-Hauptversammlung erhöht Dividende um 50 % und ändert Geschäftsjahr 29.08.2019 / 15:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wuppertal, 29. August 2019 - Die heutige Hauptversammlung der im Prime Standard notierten GESCO AG hat einen deutlichen Anstieg der Dividende beschlossen. Für das Geschäftsjahr 2018/2019 werden 0,90 EUR je Aktie ausgeschüttet, was einem Plus von 50 % gegenüber der im Vorjahr gezahlten Dividende von 0,60 EUR entspricht. Neben den üblichen Beschlussvorschlägen hat die Hauptversammlung zudem eine Änderung des Geschäftsjahres der GESCO AG beschlossen. Seit der Gründung der Gesellschaft verläuft das Geschäftsjahr der AG vom 1. April bis zum 31. März des Folgejahres, während die Geschäftsjahre der Tochtergesellschaften dem Kalenderjahr entsprechen. Um einen Gleichlauf der Geschäftsjahre herzustellen, wird das Geschäftsjahr der GESCO AG auf das Kalenderjahr umgestellt. Für das laufende Geschäftsjahr, das am 1. April 2019 begonnen hat, ergibt sich ein Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis zum 31. Dezember 2019. Alle Beschlussvorschläge wurden mit großer Mehrheit angenommen. Über GESCO Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Investor Relations - Oliver Vollbrecht Tel. 0202 24820-18 - Fax 0202 24820-49 E-Mail: info@gesco.de - Internet: www.gesco.de 29.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gesco AG Johannisberg 7 42103 Wuppertal Deutschland Telefon: +49 (0)202 248200 Fax: +49 (0)202 2482049 E-Mail: info@gesco.de Internet: www.gesco.de ISIN: DE000A1K0201 WKN: A1K020 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 865649 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 865649 29.08.2019 ISIN DE000A1K0201 AXC0248 2019-08-29/15:47