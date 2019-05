Apple machte zuletzt mit der Vorstellung eines eigenen Streamingdienstes Schlagzeilen, mit dem der iPhone-Konzern vor allem mit Netflix in Konkurrenz treten möchte. Der Hintergedanke ist klar: Der Smartphone-Markt ist gesättigt, Apple will sich breiter aufstellen, sucht neue Wachstumschancen.

Im Streit um Patente und Lizenzen einigte sich Apple mit dem Chiphersteller Qualcomm. Der dabei geschlossene Deal soll für sechs Jahre gelten, alle Klagen werden fallengelassen. Die Einigung kostet Apple bis zu 4,7 Milliarden Euro, dafür könnte es schon nächstes Jahr ein 5G-iPhone geben.

Nun die Quartalszahlen: Am Dienstag berichtete Apple nachbörslich von einem Rückgang bei Umsatz und Ergebnis. Jedoch sank dieser nicht so deutlich wie erwartet. Die Erwartungen übertraf Apple also. Auch zur Prognose für das dritte Quartal äußerte sich der Konzern optimistischer als der Markt.

Ebenso kündigte Apple ein Aktienrückkauf-Programm in Höhe von 75 Milliarden US-Dollar an. Es ist das größte, das es ...

