Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von Nemetschek mit "Buy" und einem Kursziel von 190 Euro aufgenommen. Der Bausoftware-Spezialist sei ein schnell wachsender Anbieter in der digitalen Transformation der Baubranche, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie rechnet damit, dass das Unternehmen den Umsatz bis 2021 im Schnitt um 16 Prozent pro Jahr steigern wird - und damit deutlich dynamischer als die Branche./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 03:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-05-03/08:18

ISIN: DE0006452907