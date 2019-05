flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte am Donnerstag zwar mit 12.402,87 ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Donnerstag zwar mit 12.402,87 Punkten ein neues Jahreshoch ausbilden, doch bis zum Xetra-Handelsende blieb von den zunächst solide wirkenden Tagesgewinnen nur noch ein mickriges Plus von 0,01 Prozent bei 12.345,42 Punkten übrig. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug aber respektable 4,34 Mrd. Euro. Die restlichen umsatzstarken Leitindizes in Europa legten durchweg den Rückwärtsgang ein. Europas Leitindex EuroStoxx50 beendete den Tag mit einem Minus von 0,73 Prozent bei 3.488,93 Zählern. Am stärksten sackte der Ibex35 ab, der um 1,59 Prozent bei 9.418,20 Punkten in Madrid aus dem Handel ging. Schon vor der Xetra-Eröffnung wiesen die DAX-Konzerne Fresenius SE, Fresenius Medical Care und Volkswagen ihre Quartalsergebnisse aus. Vor allem der Automobilkonzern Volkswagen konnte mit einem Umsatz von 60 Mrd. Euro und einem EBIT von 4,8 Mrd. Euro die Prognosen von 58,5 Mrd. Euro und 3,89 Mrd. Euro kräftig überbieten. Auch eine Reihe von US-Konzernen berichteten von ihrem neuesten Zahlenwerk. Im Fokus standen zum Beispiel Quartalszahlen von Cigna, DowDuPont und Kellog. Vor allem das Versicherungsunternehmen Cigna konnte kräftig überzeugen. Der Gewinn je Aktie stieg auf 3,90 US-Dollar bei einem Umsatz von 32,75 Mrd. US-Dollar. Der Chemieriese DowDuPont erreichte mit einem Gewinn je Aktie von 0,84 US-Dollar eine Punktlandung, denn dies waren exakt die Konsensschätzungen. Der Umsatz wurde jedoch unterhalb der Erwartungen mit 19,9 Mrd. US-Dollar publiziert. Der US-Konzern Kellogg überraschte mit einem Gewinn je Aktie von 1,01 US-Dollar, lag aber beim Umsatz mit 3,52 Mrd. US-Dollar unterhalb der Schätzungen der Analystenschar. An der Wall Street konnten die drei US-Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 keine Zugewinne durch die Schlussglocke retten - alle drei Indizes verloren leicht.

Am Freitag stehen zur europäischen Handelszeit direkt um 11:00 Uhr die April-Verbraucherpreise und die März-Erzeugerpreise für die Eurozone zur Veröffentlichung an. Am Nachmittag folgt um 14:30 Uhr mit den US-Arbeitsmarktdaten für den April ein volkswirtschaftliches Highlight. Die ebenfalls um 14:30 Uhr anstehenden Lagerbestände des Großhandels im März werden da wohl ehr die zweite Geige spielen. Um 15:45 Uhr wird aus den USA der Markit Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im April ausgewiesen und um 16:00 Uhr folgt das Pendant dazu seitens des ISM. Von der Unternehmensseite berichteten bereits am Morgen die DAX-Konzerne BASF und Adidas von ihren aktuellen Quartalszahlen. Aus den USA werden ab dem Nachmittag noch Quartalsergebnisse unter anderem von CBOE Holdings, Dentsply Sirona, FiatChrysler und Johnson Outdoor erwartet.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Freitag mehrheitlich Kursverluste auf. Die Börsen in Japan und Festlandchina blieben feiertagsbedingt weiter geschlossen. Die US-Futures tendierten durchweg fester. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.350 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Donnerstag via Xetra mit einem minimalen Gewinn von 0,01 Prozent bei 12.345,42 Punkten. Um die nächsten Ziele kurzfristiger Natur auf der Ober- und Unterseite bestimmen zu können, wäre der Kursverlauf des 02. Mai 2019 vom Tagestief bei 12.303,96 Punkten bis zum Tageshoch und gleichzeitig dem neuen Jahreshoch von 12.402,87 Punkten heranzuziehen. Die Widerstände wären bei 12.365/12.380 und 12.403 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.426/12.441/12.464/12.479 und 12.502 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.327 und 12.304 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 12.281/12.266/12.243/12.228 und 12.205 Punkten in Betracht.

