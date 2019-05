Beyond Meat, die Firma hinter pflanzlichen Fleischersatzprodukten, lieferte am Donnerstag die "bisher stärkste Marktpremiere in diesem Jahr" berichtet "CNBC". Was war an der Wall Street nur los? Die Beyond Meat-Aktie ging am Donnerstag, nach der Eröffnung mit 25 US-Dollar pro Anteilsschein, um 163 Prozent steil. Am Ende kostet das Papier 65,75 US-Dollar. Das Unternehmen kam somit auf einen Marktwert ...

