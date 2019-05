Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet nach dem starken Kursverlauf seit Jahresanfang von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 17 auf 16 Euro gesenkt. Die Hoffnung auf Faktoren wie ein eigenes Mobilfunknetz von 1&1 Drillisch und damit langfristig sinkende Großhandelspreise für den Wiederverkäufer seien inzwischen eingepreist, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 15:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-05-03/08:40

ISIN: DE000A0Z2ZZ5