PARIS (Dow Jones)--Niedrigere Einnahmen und höhere Kosten haben der Societe Generale SA im ersten Quartal einen Gewinneinbruch um 26 Prozent beschert. Analysten hatten mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.

Der Nettogewinn sank auf 631 von 850 Millionen Euro, wie die französische Bank mitteilte. Die Nettobankeinnahmen gingen um 1,6 Prozent auf 6,19 Milliarden Euro zurück. Die operativen Kosten wuchsen um 1,3 Prozent auf 4,79 Milliarden Euro.

Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn von 558 Millionen bei Einnahmen von 6,16 Milliarden Euro gerechnet.

Die Kernkapitalquote (Core Tier 1) stieg auf 11,7 Prozent von 11,2 Prozent Ende Dezember.

Die Bank gab am Freitag zudem den Verkauf des SKB-Geschäfts in Slowenien an die OTP Bank bekannt, ein weiterer Schritt zur Neuordnung der geografischen Präsenz. Die Veräußerung, die im ersten Quartal zu einem Kapitalverlust von 67 Millionen Euro geführt habe, werde die Kernkapitalquote stärken, hieß es.

Societe Generale hat in den vergangenen Monaten bereits Geschäfte in Serbien, Albanien, Bulgarien und anderen Ländern verkauft.

May 03, 2019

