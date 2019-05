Nach Turbulenzen in 2018 ist der Gesundheitskonzern Fresenius mit überraschend starkem Wachstum in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz kletterte um 8 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 2 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Das war etwas mehr, als Analysten erwartet hatten. Fresenius hatte zu kämpfen vor allem mit Problemen im deutschen Krankenhausgeschäft und im Dialysebereich. Dort stabilisierte sich die Lage. Für das Gesamtjahr hält Fresenius an den . ...

