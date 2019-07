Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat die Umsatzerwartungen im zweiten Quartal unter anderem dank gut laufender Geschäfte mit Heimdialyseprodukten so gut wie erfüllt, beim Gewinn aber wieder Abstriche gemacht.Von April bis Juni legten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 4,35 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Bad Homburg mitteilte. Aus eigener Kraft belief sich das Plus dabei auf vier Prozent, inklusive Sondereffekte - wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...