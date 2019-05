Der Insulinhersteller Novo Nordisk hat im ersten Quartal weniger Gewinn eingebüßt als befürchtet. Auch dank seines neuen Hoffnungsträgers Ozempic konnte sich der dänische Pharmakonzern gegen den anhaltenden Preisdruck in den USA stemmen. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 29,3 Milliarden dänische Kronen (rund 3,92 Mrd Euro), wie Novo Nordisk am Freitag in Bagsvaerd mitteilte. Dabei profitierten die Dänen auch von der schwächere dänische Krone: In lokalen Währungen kletterten die Erlöse lediglich um 4 Prozent. Das Diabetesmittel Ozempic ist inzwischen in 19 Ländern auf dem Markt und steuerte mehr als 1,4 Milliarden Kronen zum Umsatz bei.

Das operative Ergebnis legte um 14 Prozent auf 14,24 Milliarden Kronen zu. Beim Gewinn unter dem Strich verzeichnete Novo Nordisk zwar einen Rückgang um 3 Prozent auf 10,45 Milliarden Kronen - die von Bloomberg befragten Analysten hatten aber im Schnitt mit einem deutlicheren Fall auf 9,68 Milliarden Kronen gerechnet.

Das Unternehmen hält zudem an seinen Jahreszielen fest. Im Gesamtjahr strebt Novo Nordisk unverändert ein Umsatzplus von zwei bis fünf Prozent in lokalen Währungen an. Der operative Gewinn soll, ebenfalls gerechnet in lokalen Währungen, um zwei bis sechs Prozent wachsen./tav/elm/mis

ISIN DK0060534915

AXC0077 2019-05-03/08:53