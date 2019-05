Uneinheitliche Vorgaben aus den USA und aus Asien, wo die Börse in Japan weiter feiertagsbedingt geschlossen bleibt, dürften den DAX zum Wochenausklang zunächst unverändert in den Tag starten lassen. Am Nachmittag ist mit Bewegung zu rechnen, dann veröffentlichen US-Stellen die jüngsten Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

