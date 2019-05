Das Analysehaus Jefferies hat Kion von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 61 auf 63 Euro angehoben. Nach den starken Erstquartalszahlen des Gabelstaplerherstellers nähere sich die Bewertung der Aktie ihrem fairen Wert, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 13:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 00:00 / ET

