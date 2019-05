Das Wachstumstempo von Adidas lässt nach. Vorstandschef Kasper Rorsted fehlen Nachfolger für angestaubte Bestseller - und die Einsicht, dass er seine Belegschaft womöglich überfordert.

Im knallroten Einteiler, die langen Ärmel dekoriert mit drei Streifen, rekelt sich Beyoncé auf einem wahren Meer von Adidas-Schuhen. Weiß, gelb und rosa leuchten sie unter der Sängerin hervor, die bisher rund 200 Millionen Tonträger verkaufte. Das Bild, das der Superstar gerade via Instagram verbreitete, dürfte in der Chefetage des Dax-Konzerns zu Ekstase führen. Denn vor wenigen Tagen erst haben die Franken die Grammy-Gewinnerin als neues Gesicht für ihre Frauenprodukte verpflichtet. Schon liefert sie.

Der Wirbel, den die gebürtige Texanerin entfacht, beschert Kasper Rorsted eine denkbar willkommene Vorlage. Denn kommenden Freitag wird er den Anteilseignern eine Bilanz vorlegen, von der Aktionäre anderswo nur träumen können: Mit fast 22 Milliarden Euro Umsatz und einem Gewinn von 1,7 Milliarden Euro nach Steuern war 2018 für Adidas beste Jahr der 70-jährigen Unternehmensgeschichte. Die Aktie steht bei rund 230 Euro, so hoch wie nie zuvor.

Dass Rorsted die Erwartungen der Analysten in den ersten drei Monaten dieses Jahres nicht ganz getroffen hat, wirft einen schwachen Schatten auf diesen Erfolg - und ist ein erstes Anzeichen dafür, dass der Applaus für den Vorstandschef im nächsten Jahr gedämpfter ausfallen könnte. Trotz der guten Zahlen fiel die Wachstumsrate schon 2018 geringer aus als in den Vorjahren. Die Erwartungen für das laufende Jahr formulierte der Vorstandschef denn auch deutlich weniger schneidig als gewohnt.

Es mehren sich die Anzeichen, dass Rorsted die Ziele für sich selbst und seine Mitarbeiter zu hoch ansetzt und der Weg für Adidas steiniger wird. Einige Insider fürchten, dass er die Mannschaft überfordert. Als der frühere Henkel-Chef Rorsted im September 2016 den Vorstandsvorsitz vom langjährigen Adidas-Lenker Herbert Hainer übernahm, galt er vielen als Idealbesetzung. Hainer hatte den Konzern, zu dem neben der Hauptmarke Adidas auch Reebok gehört, in seinen 15 Jahren an der Spitze zu beachtlicher Größe geführt. Doch 2014 gab es einen Durchhänger, als der Manager das von ihm selbst gesetzte Margenziel verfehlte. Etliche Gewinnwarnungen hatten zuletzt an seinem Ruf gekratzt. Vor allem Investoren hofften, dass mit Rorsted wieder frischer Wind durch die Gänge der Zentrale in Herzogenaurach wehen würde.

Der Heilsbringer der Anleger fackelte denn auch nicht lange und spitzte Hainers erst 2015 verordnete Strategie mit dem Titel "Creating the New" nach nur sechs Monaten im Amt noch einmal gehörig an: Statt prozentual hoch einstellig soll der Umsatz nun bis 2020 jährlich im Schnitt um bis zu zwölf Prozent und der Gewinn um bis zu 22 statt wie bisher geplant um 15 Prozent steigen. Für die eigenen Onlineportale ...

