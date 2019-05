Größter Gewinner im DAX ist heute die Aktie des deutschen Sportartikelunternehmens Adidas (WKN: A1EWWW). Der Grund hierfür sind die heute früh vom Unternehmen vorgelegten aktuellen Quartalszahlen. Denn zwar konnten die Herzogenauracher die Umsatzschätzungen von Analysten und Anlegern nicht ganz erfüllen, überzeugte jedoch mit einem Gewinnsprung. Ferner sind die leicht verfehlten Umsatzerwartungen im Prinzip sogar eine erfreuliche Nachricht.

Denn der Grund hierfür lag in der Stärke des Nordamerikageschäfts. Ja, Sie lesen in richtig, in der Stärke. Denn Adidas bekam seine T-Shirts und Trikots von den Amerikanern geradezu aus den Händen gerissen, so dass man mit der Produktion nicht mehr hinterher kam. So wird CEO Kasper Rorsted mit den Worten "Wir tun alles, was wir kurzfristig tun können, um die Nachfrage zu befriedigen", zitiert.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Aktuell schaue man sich daher nach möglichen Zukäufen von Produktionskapazitäten um. In der Zwischenzeit müsse man sich jedoch mit teuren Luftfracht-Lieferungen behelfen. Bis Ende des Jahres möchte der CEO die Probleme jedoch gelöst haben. Darüber hinaus sollen bis dahin dann auch die zurzeit noch schwächelnden Geschäfte in Europa wieder besser in Fahrt kommen. Alles in allem somit ein sehr rosiger Ausblick.

Kasper Rorsted, der aktuell wohl beste DAX-CEO

Wichtig ist, dass die Anleger CEO Kasper Rorsted glauben was er sagt, insbesondere vertrauen sie seinem Ausblick. Kein Wunder, denn der Däne gilt schon seit längerem als der absolute Star unter den Vorstandsvorsitzenden der DAX-Unternehmen. Kein Wunder, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...