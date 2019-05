Die eigenen Läden und der florierende Online-Handel haben Adidas trotz eines verhaltenen Starts ins Jahr einen Gewinnsprung eingebracht. Dabei wuchs der Umsatz des weltweit zweitgrößten Sportartikelkonzerns in den ersten drei Monaten währungsbereinigt nur um vier Prozent auf 5,88 Milliarden Euro, wie Adidas am Freitag in Herzogenaurach mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...