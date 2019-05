Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der GRENKE Konzern ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2019 gestartet, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im ersten Quartal des laufenden Jahres stieg der Gewinn von 29,6 Mio. EUR im Vorjahr um 13,6% auf 33,6 Mio. EUR. GRENKE konnte so wichtige Weichen im Hinblick auf die finanziellen Ziele für das Geschäftsjahr 2019 stellen. Der Vorstand rechnet weiterhin mit einem Gewinn zwischen 147 bis 156 Mio. EUR. ...

