FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures vor dem Start der Kassamärkte am Freitag. Der Juni-Kontrakt steigt um 12,5 auf 12.355,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.368 und das Tagestief bei 12.325 Punkten. Umgesetzt wurden rund 3.500 Kontrakte. Mit einem Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung aus dem Wochenverlauf rechnen Händler nicht. Hohe Call-Verkäufe an der Eurex am Vortag deuten zudem auf eine eher negative Positionierung der Marktteilnehmer.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2019 02:55 ET (06:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.