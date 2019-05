Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Besser als befürchtete Resultate des Autozulieferers für das erste Quartal stünden wahrscheinlich mit Einmalfaktoren in Zusammenhang, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. In einem Übergangsjahr seien die schwachen Zielsetzungen vom Unternehmen bestätigt worden./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

