Wien (pta015/03.05.2019/09:03) - Highlights - Konsequente Umsetzung der wertschaffenden Wachstumsstrategie - Rekordergebnisse in Q1 2019 mit deutlichem Wachstum - Gesundes Marktumfeld unterstützt von gutem Wetter - Fast Forward 2020 Programm voll auf Kurs



Ausblick - Wienerberger ist aus heutiger Sicht sehr zuversichtlich, die EBITDA-Prognose für 2019 von 560 bis 580 Mio. EUR (einschließlich IFRS 16-Effekte) zu erreichen



Die Wienerberger Gruppe, ein international führender Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturlösungen, ist stark in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Bei Konzernumsatz und EBITDA erwirtschaftete Wienerberger im ersten Quartal 2019 ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr.



Ergebnisse Q1 2019 1-3/2019 1-3/2018 Vdg. in Vdg. In Mio. % EUR Umsatz in Mio. 777 675 +15 +102 EUR EBITDA in Mio. 110 44 +149 +66 EUR EBITDA LFL inkl. IFRS 16 in Mio. 109 58 +89 +51 1) EUR EBITDA LFL exkl. IFRS 16 in Mio. 98 58 +70 +41 EUR



1) Q1 2018 EBITDA-Wert nicht an IFRS 16 angepasst



Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch dazu: "Wienerberger ist ausgezeichnet in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Unsere starke operative Performance ist das Ergebnis der konsequenten Ausrichtung auf unsere wertschaffende Wachstumsstrategie und wurde durch gesunde Marktbedingungen und günstiges Wetter unterstützt. Bei unserem Fast Forward 2020 Programm sind wir voll auf Kurs, um unsere Ziele zu erreichen. Darüber hinaus haben wir im ersten Quartal von Preisanpassungen profitiert, die wir im Verlauf des Jahres 2018 durchgeführt haben. Die starken Ergebnisse machen uns sehr zuversichtlich und wir bestätigen unsere EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr vollumfänglich. Wir sind weiterhin voll und ganz auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie konzentriert, um den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren."



Starke Geschäftsentwicklung, unterstützt von gesunden Marktbedingungen, günstigem Wetter und einer moderaten Kostenentwicklung - Das Umsatzwachstum von 15 % im Vergleich zum Vorjahr war von guten Marktbedingungen, günstigem Wetter und der Umsetzung der Wachstumsstrategie inkl. Fast Forward Programm getragen. - Die gesunden Marktbedingungen wurden durch einen wetterbedingt früheren Start in die Bausaison begünstigt, während das erste Quartal 2018 von Kälte beeinträchtigt war. - In den ersten drei Monaten haben sich die im Verlauf des Jahres 2018 eingeleiteten Preisanpassungen positiv ausgewirkt. Im Gegensatz dazu spiegelten sich die für 2019 erwarteten Auswirkungen inflationsbedingt höherer Kosten noch nicht vollständig in den Ergebnissen wider.



EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2019 bestätigt - Wienerberger ist nach der starken Entwicklung im ersten Quartal zuversichtlich, die EBITDA-Prognose von 560 bis 580 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2019 zu erreichen (einschließlich eines positiven Effekts aus IFRS 16 von rund 41 Mio. EUR).



Die vollständigen Ergebnisse für das erste Quartal 2019 werden am 16. Mai 2019 um 7:30 Uhr veröffentlicht.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 195 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2018 einen Umsatz von 3,3 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 470 Mio. EUR.



