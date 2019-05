FONDS SUPER MARKT: Miltenberger Finanzgruppe beteiligt sich an der PRIMA Fonds Service GmbH DGAP-News: FONDS SUPER MARKT / Schlagwort(e): Fonds/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung FONDS SUPER MARKT: Miltenberger Finanzgruppe beteiligt sich an der PRIMA Fonds Service GmbH 03.05.2019 / 09:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Miltenberger Finanzgruppe beteiligt sich an der PRIMA Fonds Service GmbH - Online-Geschäft wird künftig von der Miltenberger Finanzgruppe geleitet - Option zur Aufstockung der Beteiligung Miltenberg, 03. Mai 2019 - Mit ihrer Beteiligung an der PRIMA Fonds Service GmbH baut die Miltenberger Finanzgruppe ihre Stellung am Markt erfolgreich aus. Zu dem hessischen Finanzdienstleister gehört auch der FondsSuperMarkt ( www.fonds-super-markt.de), eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Über die Miltenberger Finanzgruppe wird künftig die Online-Vermarktung der PRIMA Fonds Service stattfinden. Bereits seit Jahren arbeitet die Gruppe mit zahlreichen unterschiedlichen Vertriebsgesellschaften im Online-Bereich zusammen. Dank der Beteiligung an der PRIMA Fonds Service können weitere Synergien gehoben werden. Marco Kantner und Frank Berberich, die beiden Vorstände und Gesellschafter der Miltenberger Finanzgruppe, werden künftig ebenfalls das operative Geschäft der PRIMA Fonds Service GmbH als Vorstände der Gesellschaft begleiten. Die Mehrheit an der PRIMA Fonds Service GmbH wird weiterhin Walter Schmitz halten. Es besteht aber die Option für die Miltenberger Finanzgruppe, ihre Beteiligung weiter aufzustocken. Frank Berberich: "Wir freuen uns, dass wir als Fondsvermittler unsere Marktstellung durch diese Beteiligung weiter stärken können. Der Ausbau des Online Vertriebs ist ein wichtiger Wachstumsbaustein." Marco Kantner ergänzt: "Von der in Zukunft spürbar größeren Vertriebsstärke werden auch unsere langjährigen Partner profitieren. Nach wie vor sind wir an weiteren Beteiligungen und Übernahmen interessiert." Walter Schmitz fügt hinzu: "Für mich die ideale Partnerschaft. Frank Berberich und Marco Kantner, die ich seit langem kenne, sind Profis, die ihr Geschäft bestens verstehen. Wir werden gemeinsam vielfältige Synergien zum Vorteil der Kunden und Fondsvertriebspartner nutzen und so den Marktanteil spürbar erhöhen. Eine Herausforderung, der ich mich mit meinen jetzt 78 Jahren sehr gern und mit voller Freude stelle." Über FondsSuperMarkt FondsSuperMarkt ist mit mehr als 21.000 angebotenen Produkten eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Rund 8.100 Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen neben einer einzigartigen Zahl von Fonds ohne Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein kostenloses ebase-Depot bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro. FondsSuperMarkt gehört zur Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe, die aktuell Kundenvermögen von rund 450 Mio. Euro betreut. Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Patrick Wang Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon: +49 (69) 90 55 05 52 E-Mail: fondssupermarkt@edicto.de 03.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 806847 03.05.2019 AXC0097 2019-05-03/09:40