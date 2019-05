Name: Fabian LeuchtnerGeboren: 1986Position: Geschäftsführender GesellschafterAguja Capital GmbH Bestes Investment: Activision-Blizzard-AktieSchlechtestes Investment: Solaraktien (2002/2003)On the Beach (OTB) ist ein britischer Online-Anbieter für selbst zusammengestellte Urlaubsreisen und Marktführer in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...