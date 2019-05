Zürich (awp) - Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey sieht in der Klimadebatte ein mögliches Geschäftsfeld für sich. Zusammen mit der Tochter WiseCoin und der Firma SUNx (Strong Universal Network) ist die gemeinsame Entwicklung eines Blockchain Center of Excellence in Brüssel geplant, das sich auf die Entwicklung von Standards ...

Den vollständigen Artikel lesen ...