HONGKONG/SEOUL (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich auch am Freitag keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Die Umsätze waren abermals dünn, denn die wichtigen Handelsplätze in Tokio und China waren erneut feiertagsbedingt geschlossen. An der japanischen Börse wird der Handel erst am Dienstag kommender Woche wieder aufgenommen.

Dort, wo gehandelt wurde, hielten sich die Anleger zurück. Zum einen wurde bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA noch immer keine Einigung erzielt, auch wenn beide Seiten seit Wochen immer wieder von Fortschritten berichten.

Zum anderen hätten die Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt, sagten Händler. Powell hatte sinngemäß gesagt, die Fed sehe aufgrund der soliden Wirtschaftslage keinen Grund, von ihrem geldpolitischen Kurs abzuweichen. Damit habe Powell Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer erteilt.

Mit dem US-Arbeitsmarktbericht für April steht im weiteren Tagesverlauf, wenn die asiatischen Börsen längst geschlossen sind, ein viel beachtetes Konjunkturdatum auf der Agenda. Auch deshalb dürften viele Anleger vorsichtshalber Geld vom Tisch genommen haben.

HSBC-Zahlen überzeugen - Macquarie nach Gewinnwarnung schwach

Am Aktienmarkt im südkoreanischen Seoul büßte der Kospi 0,7 Prozent ein. In Hongkong machte der Hang-Seng-Index (HSI) anfängliche Verluste mehr als wett und zeigte sich im späten Handel 0,3 Prozent höher. Zu verdanken war die Erholung des HSI den überraschend guten Zahlen der Bank HSBC. Die schwergewichtete Aktie zog nach Vorlage der Zahlen an und legte um etwa 2,5 Prozent zu.

An der australischen Börse zeigte sich der S&P/ASX-200 kaum verändert, gebremst von Verlusten im Energiesektor, der 1,3 Prozent abgab. Der Kurs von Macquarie verbuchte ein Minus von 5,4 Prozent, nachdem die australische Investmentbank eine Gewinnwarnung bei der Vorlage von Zahlen ausgegeben hatte.

In Taipeh gewann der Leitindex Taiex 0,8 Prozent, gestützt von Schwergewicht Taiwan Semiconductor, das um 2,3 Prozent zulegte. Der Kurs des Kameralinsen-Herstellers und Apple-Zulieferers Largan stieg 1,4 Prozent. Foxconn (Hon Hai) verbesserten sich um 1,5 Prozent.

Die abermals gesunkenen Ölpreise belasteten in der ganzen Region Aktien von Branchenunternehmen. In Hongkong verbilligten sich CNOOC um 2,2 Prozent. Oil Search, Origins Energy und Santos fielen in Sydney zwischen 1,3 und 2,3 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.335,80 -0,04% +12,21% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00 Kospi (Seoul) 2.196,32 -0,74% +7,61% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.041,64 +0,33% +15,87% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.096,30 +0,83% +14,07% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.389,76 -0,11% +10,58% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.634,47 +0,14% -3,45% 11:00 BSE (Mumbai) 39.089,12 +0,28% +7,82% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1160 -0,1% 1,1173 1,1198 -2,7% EUR/JPY 124,46 -0,1% 124,59 124,91 -1,0% EUR/GBP 0,8573 -0,0% 0,8574 0,8581 -4,8% GBP/USD 1,3019 -0,1% 1,3031 1,3049 +2,2% USD/JPY 111,52 +0,0% 111,52 111,55 +1,7% USD/KRW 1169,83 +0,2% 1167,13 1165,82 +5,0% USD/CNY 6,7346 0% 6,7346 6,7346 -2,1% USD/CNH 6,7454 -0,0% 6,7459 6,7444 -1,8% USD/HKD 7,8447 +0,0% 7,8440 7,8448 +0,2% AUD/USD 0,6993 -0,1% 0,7000 0,7019 -0,7% NZD/USD 0,6615 -0,0% 0,6618 0,6626 -1,5% Bitcoin BTC/USD 5.548,26 +2,8% 5.398,39 5.319,26 +49,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,80 61,81 -0,0% -0,01 +31,7% Brent/ICE 70,56 70,75 -0,3% -0,19 +28,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,37 1.270,54 -0,0% -0,18 -1,0% Silber (Spot) 14,63 14,64 -0,0% -0,01 -5,6% Platin (Spot) 853,21 849,50 +0,4% +3,71 +7,1% Kupfer-Future 2,79 2,78 +0,3% +0,01 +12,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2019 03:38 ET (07:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.