Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit richtet sich zunächst auf die Schnellschätzung der Verbraucherpreise in der Eurozone, so die Analysten der Helaba.Die nationalen Vorgaben würden auf einen Anstieg im April hinweisen. So hätten sich die Teuerungsraten in Frankreich, Italien, Spanien und vor allem in Deutschland erhöht. Einzig in Belgien sei es zu einem rückläufigen Wert gekommen. Vor diesem Hintergrund sei die Konsensschätzung bereits auf +1,6% VJ gestiegen, nachdem die Teuerung im März +1,4% betragen habe. Die Markterwartung für die Kerninflation liege nun bei +1,0% nach +0,8%. Die Indikationen in Deutschland, Italien und Frankreich würden auch hier auf einen Anstieg hinweisen, mit einem besonders deutlichen Plus bei der Jahresrate der deutschen Dienstleistungspreise (+2,1% nach +1,2%). ...

