Wien (www.anleihencheck.de) - Heute stehen mit dem US-Arbeitsmarktbericht und dem ISM Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe - jeweils April - die beiden nächsten Datenhighlights dieser Woche an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Hauptaugenmerk werde bei den Marktakteuren zwar eindeutig auf den Arbeitsmarktdaten liegen, der ISM Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe habe nach dem unerwartet deutlichen Rückgang seines Pendants für das Verarbeitende Gewerbe allerdings deutlich an Interesse gewonnen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG seien für beide Datenveröffentlichungen zuversichtlich gestimmt. Ihrer Einschätzung nach habe der Beschäftigungszuwachs im letzten Monat höher als im März gelegen und dürfte mit mehr als 200.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen auch die Konsenserwartung übertreffen. Die Arbeitslosenquote dürfte auf dem Märzwert von 3,8% stagniert haben oder sogar leicht gesunken sein. Beim Lohnwachstum würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG nach dem nur schwachen Anstieg im März wieder mit einem deutlichen Plus gegenüber dem Vormonat rechnen. Auch für den ISM Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe stünden die Chancen auf einen Anstieg gut. Hierauf würden zumindest die vorliegenden regionalen Stimmungsindikatoren für den Dienstleistungsbereich hindeuten. Ebenfalls von höchstem Interesse für die Marktteilnehmer würden die am Vormittag anstehenden Inflationszahlen für den Euroraum für April sein. Aufgrund der vorliegenden Länderergebnisse zeichne sich für die Vorjahresrate ein Anstieg auf 1,6% oder 1,7% ab. ...

