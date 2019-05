Berlin (ots) -



Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den 20. Mai zum internationalen Tag der Biene, dem "World Bee Day", erkoren. Zeitlich passt das für die heimischen Bienen perfekt, denn zu diesem Zeitpunkt werden sie die Blüte ihrer bedeutendsten Trachtpflanze gerade hinter sich haben. Bienen fliegen in diesen Tagen nämlich im wahrsten Sinne des Wortes auf den leuchten gelben Raps, der auf rund 1 Millon Hektar in ganz Deutschland blüht. Die in April und Mai in voller Blüte stehenden Felder bieten ihnen ein echtes Festmahl für den Stockaufbau. Bei guter Pflege wird der Imker mit Rapshonig belohnt. Rund 40 kg je Volk tragen die fleißigen Bienen in den Stock. Kein Wunder, dass auch der Deutsche Imkerbund (D.I.B.) bereits zum ersten Tag der Biene 2018 Forderungen vorgelegt hat, die die Produktion von Biodiesel aus Ölpflanzen wie Raps, Leindotter und Sonnenblumen ausdrücklich empfehlen. Schließlich sorgen diese Pflanzen für blühende Äcker und damit für ausreichend Bienennahrung - auch für die Wildbienen.



