In der HV werden umfangreiche Turbulenzen der Kohlegegner erwartet, die sich gegen die Interessen der Aktionäre richten. Sie wollen den Ausstieg aus der Kohle zu jedem Preis oder gar keinen Preis aber die Aktionäre haben das Recht, einen ordentlichen Preis dafür zu erhalten, dass das Kohlegeschäft vernichtet wird. Wo liegt der Kompromiss? Er bewegt sich in der unglaublich großen Spanne von 15 Mrd. bis 25 Mrd. Euro als Entschädigungen verschiedener Art ohne Berücksichtigung der Vernichtung von Jobs, die gesondert geregelt werden sollen. Bemerkenswert: Der RWE-Kurs steigt in sehr kleinen Schritten. Noch in diesem Monat soll das Closing für den Tausch der Beteiligungen von E.ON und RWE an Innogy erfolgen. Erst dann kann richtig gerechnet werden. Dahinter stehen die wichtigen Interessen der NRW-Gemeinden/-Städte als bisherige Großaktionäre.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info