=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Thomas Arnoldner (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorsitzender des Vorstands =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Telekom Austria AG LEI: 529900KCNFQU5OJH7L33 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000720008 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Kauf Datum: 03.05.2019; UTC+02:00 Handelsplatz: Wien Währung: Euro Preis Volumen 6,79 9095 Gesamtvolumen: 9095 Gesamtpreis: 61755,05 Durchschnittspreis: 6,79 =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Susanne Aglas-Reindl Head of Investor Relations A1 Telekom Austria Group Tel: +43 (0) 50 664 39420 Email: susanne.reindl@a1.group Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

May 03, 2019 04:02 ET (08:02 GMT)