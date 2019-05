Die CytoTools AG hat erfolgreich eine neue Tranche der Wandelanleihe über 3 Mio. Euro platziert DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges Die CytoTools AG hat erfolgreich eine neue Tranche der Wandelanleihe über 3 Mio. Euro platziert 03.05.2019 / 10:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die CytoTools AG hat erfolgreich eine neue Tranche der Wandelanleihe über 3 Mio. Euro platziert - Anleihe war überzeichnet, auch kleinere Aktionäre waren aktiv - CytoTools erzielt einen Bruttoemissionserlös von 3,0 Mio. EUR - Bereits engagierte mittel- bis langfristig orientierte institutionelle Investoren beteiligen sich in erheblichem Ausmaß Darmstadt, den 03. Mai 2019 - Die CytoTools AG (WKN: A0KFRJ; ISIN: DE000A0KFRJ1) hat erfolgreich eine weitere Tranche der Wandelanleihe auf Basis der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. August 2017 emittiert. Neben dem amerikanischen Investor Yorkville, war ein institutioneller Investor aus Deutschland überproportional aktiv, sodass die Anleihe am Ende überzeichnet war. Weiterhin haben sich kleinere Aktionäre an der Kapitalmaßnahme beteiligt. Die Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 3.000.000,00 ist in 30 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 eingeteilt. Die Laufzeit der unverzinsten Wandelanleihe beginnt am 30. April 2019, die Rückzahlung nicht gewandelter Anleihen wird am 30. Januar 2020 erfolgen. Die Anleihesumme war überzeichnet, sodass eine entsprechende Zuteilung erfolgen musste. Nach dem Stand der Gespräche mit den Investoren geht der Vorstand von CytoTools davon aus, dass ein hohes Interesse an einer Wandlung besteht. Aus dem Emissionserlös soll unter anderem in die in Deutschland existierende Produktionslinie für die Herstellung von DermaPro(R) investiert werden. Das primäre Ziel hierbei ist die Einholung der entsprechend notwendigen behördlichen Abnahmen im Rahmen des Genehmigungsprozesses im kommenden Jahr. So soll ein zügiger Produktionsbeginn nach Abschluss der Phase III Studien gewährleistet werden. Die Bedienung des europäischen Marktes soll über die in Deutschland ansässige Produktionslinie erfolgen, während der indische Markt über die Produktionsstätten in Indien von dem dortigen Lizenzpartner Centaur beliefert werden soll. Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (62 %) und CytoPharma GmbH (50 %). Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Vorstand Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de www.cytotools.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax.: +49-40-6378-5423 E-Mail: ir@ubj.de 03.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 806895 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 806895 03.05.2019 ISIN DE000A0KFRJ1 AXC0117 2019-05-03/10:42