Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.05.2019 Kursziel: 4,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Vorsichtigerer Wortlaut lässt schwächeren Jahresstart erwarten Ringmetall hat am Dienstag den Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht, nachdem Anfang März bereits vorläufige Zahlen sowie die Guidance für 2019 vorgelegt worden waren. [Tabelle] Geringe Abweichungen gegenüber Vorabzahlen: Der Konzernumsatz lag mit 110,6 Mio. Euro geringfügig über dem vorab kommunizierten Wert (zuvor: 110,5 Mio. Euro). Das adjustierte EBITDA fiel mit 12,2 Mio. Euro dagegen niedriger aus als bislang angenommen (zuvor: 12,5 Mio. Euro). Dies ist auf die etwas geringeren bereinigten Sondereffekte bzw. ihren Ansatz nach IFRS-Bilanzierungsrichtlinien zurückzuführen. So verursachten die nichtoperativen Sonderaufwendungen (u.a. IFRS-Umstellung, Börsensegmentwechsel, M&ATätigkeit) lediglich Kosten von rund 1,8 Mio. Euro (zuvor: 2,0 Mio. Euro). Das berichtete EBITDA i.H.v. 10,4 Mio. Euro (zuvor: 10,5 Mio. Euro) wich dagegen nur unwesentlich vom Vorabwert ab. Das Nettoergebnis lag aufgrund einer höher als antizipierten Steuerquote von rund 33% (Vj.: 20%, MONe: 25%) etwas unter unserer Prognose (MONe: 5,2 Mio. Euro). Dies ist im Wesentlichen auf den Wegfall steuerlicher Vergünstigungen sowie einen veränderten Ländermix durch die schwächere Entwicklung in Niedrigsteuerländern zurückzuführen. Wir kalkulieren in 2019 ff. daher nun mit einer höheren Steuerquote von 31,5% (+450 BP). Der Dividendenvorschlag i.H.v. 0,06 Euro je Aktie entspricht unseren Erwartungen. Guidance bestätigt, aber veränderter Wortlaut mahnt zur Vorsicht: Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Ringmetall unverändert mit Konzernerlösen i.H.v. 120 bis 130 Mio. Euro und einem EBITDA zwischen 12 und 14 Mio. Euro. Allerdings wurden die Erwartungen für 2019 in jener Hinsicht etwas gedämpft, als dass der Vorstand im operativen Geschäftsverlauf aktuell 'geringe rezessive Tendenzen' sieht (zuvor: 'geringe bis keine rezessiven Tendenzen'). Die derzeitige Entwicklung von Umsatz und Auftragslage im ersten Quartal zeige, dass 2019 insgesamt mit mehr Gegenwind zu rechnen sei. Wir gehen angesichts des vorsichtigeren Wortlauts von einem durchwachsenen Jahresstart mitsamt einem leichten Rückgang des EBITDAs in Q1 2019 auf ca. 2,5 Mio. Euro aus (Vj.: 2,7 Mio. Euro). Infolge dessen reduzieren wir unsere Gesamtjahresprognosen, sehen die Guidance aber nach wie vor mit einem ausreichend großen Risikopuffer ausgestattet. Auch über 2019 hinaus positionieren wir uns aufgrund des u.E. höheren Preisdrucks etwas konservativer, halten eine Steigerung der EBITDA-Marge auf >12,5% bis 2021 aber für realistisch. Fazit: Bei Ringmetall dürfte kurzfristig schwacher Newsflow drohen. Nach Anpassung unserer Prognosen reduzieren wir das Kursziel auf 4,50 Euro (zuvor: 4,90 Euro). Zwar halten wir grundsätzlich an unserer mittel- bis langfristig positiven Einschätzung der Aktie fest, aus Timing-Aspekten raten wir aber dazu, vor weiteren Käufen die Q1-Zahlen abzuwarten. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17935.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2019 04:22 ET (08:22 GMT)