Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Koenig & Bauer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Tenor des Umsatzausblicks klinge nun optimistischer./ag/mis

