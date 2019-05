Für aktive Anleger war Wirecard in den letzten Wochen ein Traum. Wir bei Feingold Research haben den Titel im Exklusivbereich daher sehr häufig empfohlen - die Vorgehensweise ist dabei sehr einfach. Die Wogen bei Wirecard schlugen sehr hoch, ein ständiges hin und her, in dem wir insgesamt 4 mal Short und 5 mal Long gegangen sind. Glücklicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...