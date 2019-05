Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Notenbank (CNB) hat gestern ihren Leitzins um 25 BP auf 2,00% angehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Schritt - immerhin die achte Zinserhöhung seit August 2017 - sei dabei vor dem Hintergrund der steigenden Inflation (März: 3,0%) und des soliden BIP-Wachstums (2018: 2,9%) in Tschechien allgemein erwartet worden. Perspektivisch dürfte aber eine nachlassende Konjunkturdynamik dazu beitragen, dass die CNB von weiteren Zinsanhebungen in diesem Jahr absehen werde. (03.05.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...