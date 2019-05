Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von UBS Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (ISIN LU1852211991/ WKN A2JQXC) könnten Anleger an der Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Anleihen partizipieren, die von multilateralen Entwicklungsbanken begeben worden seien. Dabei handle es sich um international tätige Institute, die die Finanzierung von nachhaltigen Projekten mit positiver gesellschaftlicher und ökologischer Wirkung in Entwicklungsländern ermöglichen würden. Anleihen eines einzelnen Emittenten seien im ETF auf 25 Prozent begrenzt, um eine diversifizierte Indexzusammensetzung zu gewährleisten. ...

