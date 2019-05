Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind zwei neue Exchange Traded Funds des Emittenten HANetf über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem HAN-GINS Healthcare Innovation UCITS ETF - Acc (ISIN DE000A2PE7K4/ WKN A2PE7K) könnten Anleger in die Wertentwicklung von Unternehmen weltweit investieren, die in den Bereichen fortschrittliche Biowissenschaften und intelligentes Gesundheitswesen tätig seien. Zu den Geschäftsfeldern dieser Unternehmen würden die Roboter- und Nanotechnologie, Bioengineering und Bioinformatics sowie Neuroscience und Medizintechnik gehören. ...

