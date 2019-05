Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, erhöht die Qualität des Immobilienportfolios mit starken operativen Kennzahlen und ist weiter auf Wachstumskurs.

Mit 17,0 Mio. Euro lag der FFO um 3,4 Mio. Euro oder 25% über dem Vorjahreswert von 13,6 Mio. Euro, wozu neben reduzierten operativen Kosten auch die gestiegenen Erträge aus dem Immobilienmanagement von 9,2 Mio. Euro beitrugen (Vorjahr: 8,9 Mio. Euro). Das Konzernergebnis lag trotz geringerer Gewinne aus Immobilienverkäufen mit 9,2 Mio. Euro auf dem Vorjahresniveau.

Die Assets under Management (AuM) beliefen sich zum 31. März 2019 auf 5,6 Mrd. Euro (31. Dezember 2018: 5,6 Mrd. Euro). Gegenüber dem Wert von 4,8 Mrd. Euro am 31. März 2018 sind sie um 17% gestiegen, im Wesentlichen aufgrund von positiven Bewertungseffekten sowie des wachsenden Drittgeschäfts. Das Ankaufsvolumen liegt bis dato bereits bei rund 92 Mio. Euro, die Verkäufe im Commercial Portfolio summierten sich seit Jahresbeginn auf rund 22 Mio. Euro. Die für das Geschäftsjahr 2019 formulierte Prognose hat der Vorstand nach Ablauf des sehr guten ersten Quartals bestätigt.

Die auf der Hauptversammlung am 22. März 2019 beschlossene Wahlmöglichkeit der DIC Aktionäre zwischen der Auszahlung der Dividende in Höhe von 0,48 Euro pro Aktie in bar oder in Form von neuen Aktien hat mit nahezu 50% Annahmequote das Ergebnis von 2018 (44%) um 13% übertroffen. Über 16 Mio. Euro Barmittel verbleiben für weiteres Wachstum im Unternehmen und tragen damit zur Optimierung der Finanzstruktur bei.

"Mit dem Ergebnis des ersten Quartals setzen wir unser Ertragswachstum aus 2018 fort. Die operativen Erfolge unseres Unternehmens ...

