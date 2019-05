Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Studiendaten zum Asthma-Kandidaten Trelegy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1630 Pence belassen. Die Ergebnisse seien zwar statistisch signifikant, aber für die klinische Praxis wenig bedeutsam, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sieht das bereits gegen chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) zugelassene Mittel bei Asthma nur in einer Nischenrolle und hat demnach in dieser Indikation keine Umsatzprognose im Bewertungsmodell berücksichtigt./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 05:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-05-03/11:24

ISIN: GB0009252882